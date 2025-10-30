Juventus, Martusciello farà parte dello staff di Spalletti

Martusciello farà parte dello staff di Spalletti. Per lui si tratta di un ritorno alla Juventus, dopo l’esperienza come vice di Sarri.

Sta per iniziare l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. L’ex ct della Nazionale italiana andrà in panchina già sabato, giorno in cui i bianconeri scenderanno in campo per la gara contro la Cremonese.

Le novità con l’arrivo del nuovo mister, riguarderanno anche lo staff, dal momento che con l’addio di Igor Tudor, anche i suoi uomini lo hanno seguito. Tra le notizie dell’ultima ora, va segnalato che ci sarà il ritorno alla Continassa da parte di Giovanni Martusciello. Quest’ultimo ha già lavorato nel club, quando sulla panchina bianconera sedeva Maurizio Sarri. Martusciello in quel caso ricopriva il ruolo di vice allenatore.

Che ruolo avrà con Spalletti?

Martusciello, andrà quindi a comporre lo staff che lavorerà insieme al tecnico. Il compito che dovrebbe ricoprire sarà quello di collaboratore tecnico. Ruolo che ha già svolto di fianco a Spalletti, quando quest’ultimo sedeva sulla panchina dell’Inter, dalla stagione 2017 alla stagione 2019. Il ritorno di Giovanni all’interno dello staff, porterà senz’altro esperienza e ottime capacità lavorative. La nuova Juventus, in attesa dell’esordio in panchina del tecnico toscano, sta prendendo sempre più forma.