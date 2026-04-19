Al termine del match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Bologna, Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN. Qui sotto le sue parole:

DIVERTIMENTO: “Questa stagione ho avuto la possibilità di fare tanti assist e mi alleno per questo. Sono contento che Jonathan ha fatto questo gol, l’esultanza volevo aspettare Thuram. È partito da uno scherzo, da una canzone che abbiamo ascoltato. Abbiamo fatto bene”.

CLEAN SHEET NELLE ULTIME CINQUE: “Penso che quando recuperiamo la palla siamo sempre offensivi, vuol dire che quando gli altri attaccano lo fanno con meno energia. Stiamo facendo bene e con queste settimane più lunghe stiamo lavorando meglio, tipo il blocco basso”.