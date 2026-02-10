Juve-Lazio, Tommasi a Open Var: “Giusto annullare la rete di Koopmeiners”

Dino Tommasi, ex arbitro, ha parlato ad Open Var, su Dazn, del gol di Koopmeiners annullato in Juve-Lazio

Dino Tommasi, ex arbitro e attualmente dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri, durante Open Var ha parlato della rete annullata al centrocampista della Juve, Teun Koopmeiners. Di seguito le sue parole: “La decisione della revoca del gol è assolutamente corretta.

Thuram fa un chiaro movimento che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parata e vediamo ritarda addirittura. Non la effettua, è nei pressi dell’area di porta appena fuori. Il centrocampista fa di tutto per evitare l’impatto il pallone e copre chiaramente la visuale al portiere.

Guida addirittura vede un tocco sul ginocchio che comunque non è necessario perché la sola posizione di Thuram, il movimento di Thuram comunque è chiaramente punibile a prescindere da un eventuale tocco o meno.”