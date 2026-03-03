Spalletti ritrova un’attaccante: Milik è tornato in gruppo

Buone notizie alla Continassa: Arek Milik è tornato ad allenarsi stabilmente in gruppo. Luciano Spalletti potrebbe averlo già contro il Pisa.

Dopo due anni di assenza dal campo, i problemi sembrerebbero essere terminati. Arek Milik, già da qualche giorno, è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra, come riportato da Tuttosport. A meno di colpi di scena, Luciano Spalletti potrebbe già convocarlo per la prossima sfida di campionato, sabato contro il Pisa. L’ex centravanti del Napoli è pronto a ritrovare minuti in campionato, dopo due anni di infortuni e ricadute. L’ultima partita ufficiale giocata da Milik con la Juventus risale alla stagione 2023/24, precisamente il 25 maggio 2024, in Serie A, quando scese in campo contro il Monza giocando 73 minuti prima di uscire per sostituzione.

Il recupero dell’attaccante polacco arriva in un momento e periodo della stagione fondamentale. Il suo rientro consentirà al tecnico toscano di poter fare maggiori rotazioni, inserendo un giocatore d’esperienza e che conosce perfettamente la Serie A. Già nel periodo di Natale era tornato tra i convocati per la partita contro la Roma senza però scendere in campo. La partita successiva si infortunò di nuovo, che sia la volta buona? Ad augurarselo maggiormente è Spalletti, che ha bisogno di rotazioni soprattutto nel ruolo di centravanti. David e Openda continuano a non soddisfare l’allenatore e i tifosi, che possano farlo Milik e, tra qualche settimana, Vlahovic?