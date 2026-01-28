Juve, Pandev: “Spalletti un fuoriclasse. In Champions…”

L'ex campione macedone Goran Pandev ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'allenatore della Juve Luciano Spalletti

Goran Pandev, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha analizzato il momento delle squadre italiane in Champions League sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. L’ex campione ha parlato della Juve e di Spalletti: “Il tecnico bianconero è un fuoriclasse. Non sarà una partita semplice, ma nei bianconeri c’è un’autostima che alimenta la speranza. Le avversarie sono tutte di livello, ma resto della mia idea: le italiane passeranno tutte.”