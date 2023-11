Vlahovic, solidarietà alla popolazione toscana: la storia su Instagram

Tra poche ore a Firenze andrà in scena lo storico big match tra Fiorentina e Juventus, gara molto sentita e attesa soprattutto in casa viola. Tra gli ex della partita c'è anche Dusan Vlahovic, bomber passato appunto dalla Fiorentina alla Juve e che per questo non riscuote mai particolare affetto quando torna a Firenze da avversario. Ma a prescindere da tutto questo, il centravanti serbo in queste ore ha espresso via social la sua piena solidarietà nei confronti della popolazione toscana colpita dall'alluvione. Attraverso una storia sul suo account ufficiale di Instagram, Vlahovic ha infatti condiviso una foto delle aree inondate, accompagnata da un cuore e l'icona delle mani in preghiera. Una chiara dimostrazione di vicinanza nei confronti di Firenze e dei suoi ex tifosi in un momento drammatico e molto delicato.