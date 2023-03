Dybala può fare causa alla Juventus. La colletta da 38 centesimi a tifoso

Dopo i 20 milioni di arretrati richiesti da Cristiano Ronaldo alla Juventus, adesso batte cassa pure Paulo Dybala . Il campione argentino è stato sentito dai PM a Roma nell'ambito dell'inchiesta Prisma: "Non ricordo quando mi hanno pagato l'ultimo stipendio, ma so che mi devono dei soldi".

Nello specifico, la Joya pretende 3,7 milioni di euro relativi alla stagione 2020/2021. La richiesta di risarcimento è stata avanzata dal suo avvocato Luca Ferrari tramite una mail inviata alla società piemontese. Non solo lo stipendio arretrato, ma anche una richiesta di risarcimento danni per il mancato rinnovo. Intanto, in attesa che la vicenda venga chiarita, il pubblico bianconero ha attaccato l'ex calciatore della Juve sui social un po' come successo in passato con CR7. Anche se, bisogna dire la verità, tante persone si sono schierate dalla parte di Dybala. Sfogliamo insieme la gallery dei post dei tifosi juventini<<<