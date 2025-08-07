Juventus Next Gen: Comenencia allo Zurigo

Il calciatore passa a titolo definitivo nella squadra svizzera dove giocherà a partire dalla prossima stagione

Continuano i movimenti di mercato della Juventus, che non è attenta solo alla prima squadra ma lo è anche nei confronti della squadra femminile e di quella Next Gen, che tra poco esordirà nella nuova stagione in Serie C. Proprio dalla Next Gen è arrivata oggi la cessione a titolo definitivo di Livano Comenencia, passato a titolo definitivo allo Zurigo.

I dettagli della trattativa

“Livano Comenencia saluta la Juventus e giocherà dalla stagione 2025/2026 con la maglia dello Zurigo: è ufficiale infatti la cessione a titolo definitivo del giocatore olandese.

Classe 2004, Livano è approdato a Torino a fine agosto 2023 mettendosi subito a disposizione della seconda squadra bianconera con la quale, in due annate, ha collezionato un totale di 70 presenze mettendo a segno tre reti affiancate da otto assist per le marcature dei compagni. L’estate scorsa ha anche partecipato al ritiro in Germania della Prima Squadra disputando dal primo minuto l’amichevole contro il Norimberga.

Ora per lui comincia una nuova avventura nella massima serie svizzera: in bocca al lupo Livano!” (Juventus.com)