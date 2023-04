Sporting Lisbona-Juventus /Il commento: bianconeri in semifinale!

Primo tentativo per lo Sporting dopo nemmeno 2' di gioco: sul cross di Nuno Santos c'è l'intervento di Alex Sandro che la stoppa di petto appoggiandola in favore di Szczesny. Calcio d'angolo da sinistra al minuto 6 per i padroni di casa: colpo di testa di Inacio che termina alta oltre la traversa. Gol della Juve al minuto 8'!!! Ci pensa Rabiot che- da una serie di rimpalli da calcio d'angolo- la mette in rete per il gol del vantaggio: prima rete per il francese quest'anno in Europa league. Al minuto 12 prova a reagire lo Sporting ma la difesa bianconera non non concede spazi. Avanzata di Edwards sulla destra che sorprende Alex Sandro da fallo laterale. Incursione dello Sporting in area avversaria: fallo di Rabiot che interviene in ritardo su Ugarte. L'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore in favore dei portoghesi. Arriva così l'1-1 al 18' firmato da Edwards: rigore calciato centrale, con Szczesny che si tuffa sulla sinistra. Al 24' Ugarte viene ammonito per un intervento su Chiesa. Un minuto dopo l'uruguaiano ci prova dalla distanza: tiro che finisce alto. Qualche tentativo da parte della formazione bianconera che prova a manovrare allo scadere della prima mezz'ora di gioco. Occasione Sporting al 35': colpo di testa pericoloso di Diomande che sfiora il gol del 2-1 su corner dalla sinistra. La Juventus prova a spingere con una serie di cross in area al 40', ma i portoghesi riescono a difendersi. Troppa fretta nel cercare l'imbucata nell'area di rigore da parte degli uomini di Allegri in questi minuti. Bremer respinge un tentativo dello Sporting al minuto 44: pallone insidioso di Nuno Santos dalla sinistra. 3 i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Il primo tempo termina sul punteggio di 1-1.