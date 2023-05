Juventus-Lecce /Il commento: Allegri sorride e ritrova la vittoria

Subito pericoloso il Lecce al 3': Oudin entra in area e serve Ceesay, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco dopo il check al VAR. Primo guizzo bianconero all'8': Kostic -servito da Bonucci- cerca di sorprendere il portiere giallorosso dalla sinistra con un pallonetto, ma il tiro finisce fuori. 1-0 al 15'!!! Punizione da oltre 30 metri e primo gol di Paredes in bianconero che spiazza Falcone. Dopo un paio di minuti ci riprova la Juventus con il cross di Di Maria su cui non arriva Vlahovic, troppo avanzato: Gonzalez la soffia a Miretti e la mette in corner. Bianconeri in crescita in questi minuti: il Lecce concede molto sulle corsie laterali. Al 21' arriva un gran cross dalla destra di Oudin per Ceesay che a centro area prova ad arrivarci in spaccata, ma non trova la porta. Gol di Miretti annullato per offside al 27': si resta sull'1-0 dopo il controllo al VAR. Minuto 33: apprensione per Mattia De Sciglio che lascia il campo in barella alla mezz'ora: Allegri chiama in causa Cuadrado. Il difensore esce in lacrime con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. Intervento di testa di Danilo a cui segue un tocco di mano col braccio alto: Fourneau decide per il calcio di rigore per il Lecce al 35' . Il tiro è imparabile per Szczesny e arriva l' 1-1 firmato da Ceesay che la pareggia dal dischetto . Passano pochi minuti e ci pensa Vlahovic che torna al gol dopo un digiuno lungo più di 80 giorni: girata magistrale e 2-1 Juve al 40'!!! Sono 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ennesimo tentativo di Miretti che ci riprova ancora allo scadere, ma non trova la porta nemmeno stavolta. Primo tempo ricco di emozioni: 3 le reti messe a segno e 2 i gol annullati (uno per parte). Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 2-1.

Le squadre rientrano in campo senza cambi. Fallo su Miretti e giallo per Umtiti al 47': calcio di punizione per i bianconeri. Miretti -su sponda di Bremer- si divora di nuovo il gol sotto porta: occasionissima Juve. I bianconeri stanno spingendo sull'acceleratore in questi minuti. Al 52' Baschirotto ci prova con un bel tiro e obbliga Szczesny ad allungarsi rasoterra: il Lecce c'è. Giallo per Paredes al 54' per un fallo su Baschirotto: l'argentino era diffidato e salterà l'Atalanta. Deviazione di Bonucci che salva la Juve su punizione: sul corner dalla destra ci prova Ceesay che stacca bene di testa, ma non trova la porta. Doppia sostituzione per Baroni al 59': dentro Blin e Di Francesco al posto di Gonzalez e Maleh. Giallo al 60' per Pezzella su una trattenuta ai danni di Fagioli. Clamorosa occasione per la Juve al 63': gran palla di Paredes da calcio d'angolo ma Danilo trova il palo. Nemmeno un minuto dopo parte Banda con una grande accelerazione sulla sinistra: il centravanti giallorosso la mette in mezzo ma sul secondo palo non c'è nessuno e la palla sfila fuori. Pallone interessante di Ceesay al 67', ma Baschirotto non trova spazio. Dentro Ceccaroni al posto di Pezzella per il Lecce a 20' dalla fine. Allegri risponde al 72' con Pogba e Chiesa: fuori Miretti e Di Maria. Grande intervento in scivolata di Bonucci al 73': difensore bianconero in anticipo su Ceesay su assist di Hjulmand e velo di Oudin. Giallo per Bremer al 75' che tira la maglia di Banda in corsa. Squillo della Juve al 77': Paredes fuori di poco servito da Cuadrado che era partito sulla destra. Doppio tentativo del Lecce: Szczesny respinge d'istinto un colpo di testa di Ceesay su sponda di Ceccaroni. Ma la Juve riparte subito e Pogba conquista punizione dal limite al 79': fallo di Romagnoli. Paredes alto sopra la traversa non concretizza la punizione. Ancora Paredes a rimorchio: la palla finisce altissima all'82'. Parata di Falcone su tentativo di Kostic che ci prova dopo poco dal tentativo dell'argentino. La Juve adesso spinge. Strappo di Chiesa all'84' che però viene fermato dalla difesa giallorossa. Ultimo slot per i bianconeri: dentro Locatelli e Gatti al posto di Bremer e Paredes all'85'. Pronto Persson per il Lecce all'88' insieme a Colombo: fuori Hjulmand e Ceesay. 4-2-4 per Baroni negli ultimi minuti di gara. Cinque i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Altro lampo Juve: Vlahovic prova a scavalcare Falcone ma il portiere del Lecce ci mette i guantoni. Triplice fischio all'Allianz: la Juventus guadagna tre punti si piazza al 2° posto in classifica a quota 63.