Juve, caso Vlahovic: “Distrutto psicologicamente, quando capiranno che la colpa…”

Momento no per Vlahovic

Periodo in chiaroscuro per Dusan Vlahovic, che al di là della mancanza del gol, palesa delle difficoltà tecniche e fisiche difficili da ignorare. La Gazzetta dello Sport spiega così il momento no del centravanti serbo: "Vlahovic soffre il gioco di Allegri, insieme a una serie di fattori, tra cui quello psicologico. Per una maxi offerta potrebbe partire in estate".