Juve, l’importanza di restare attaccati al treno dei desideri

Una partita da Juve. Non certamente per la fortuna che ha portato al gol di Locatelli – vista la deviazione decisiva di Krunic – ma per la caparbietà che ha contribuito a portare a casa il risultato. Una caparbietà, a volte anche disordinata – disperazione di Allegri in panchina, docet -, ma comunque efficace e decisiva al risultato. I bianconeri vanno via da San Siro con il massimo del risultato. Non certo al minimo sforzo: nonostante la superiorità numerica il risultato è stato sudato e conquistato per via di un Milan che, seppure mai pericoloso, ha lottato zolla dopo zolla fino all’ultimo. Ma fino alla fine c’è stata anche la Juve, che si gode la vittoria ed il terzo posto con vista sulla vetta della classifica.