ESCLUSIVA - Juve, Schira: "Rinnovo di Spalletti? Mi risulta che..."
Il giornalista è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato delle possibili strategie di mercato del club bianconero
Il giornalista è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato delle possibili strategie di mercato del club bianconero
Il giornalista è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato del recente momento che stanno vivendo i bianconeri
Il giornalista e telecronista di Dazn è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato del periodo dei bianconeri
L'ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex centrocampista della Juve ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex attaccante del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni
L'ex attaccante del Cagliari ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex portiere Campione del Mondo ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni
Poi continua: "Tra Mbappè e Ronaldo preferisce il francese perché sono coetanei”
L'ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex difensore del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
Il noto radiocronista della Rai ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni
L'ex difensore di Roma e Inter ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
La mamma del colombiano ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
Le parole dell'ex calciatore bianconero in esclusiva alla nostra redazione sulla partita dell'Allianz Stadium domani sera
Le parole in esclusiva alla nostra redazione del doppio ex sulla gara di oggi e sulla sua esperienza con la maglia della Juventus
L'ex giocatore della Dea e della Lazio ha parlato in esclusiva alla nostra redazione della gara di oggi e della sua esperienza da calciatore e da dirigente
L'ex difensore ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione sulla sfida di domani sera e sulla sua esperienza in Serie A
L’ex difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
Il padre dell'attaccante bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex centroavanti di Juve e Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex allenatore del Genoa ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex giocatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex portiere della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex giocatore di Arsenal e Fiorentina, Arturo Lupoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
Il cugino dell'allenatore del Tottenham ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex giocatore dell'Atalanta, Thomas Manfredini, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex giocatore di Roma, Milan e Inter, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
L'ex centrocampista di Juve e Fiorentina ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione
Il padre dell'attaccante bianconero ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione