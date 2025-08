Juventus: il secondo giorno di lavoro in Germania

I bianconeri sanno svolgendo la seconda parte del ritiro pre stagione in Germania ospiti del quartier generale dell'Adidas

La Juventus è arrivata in Germania per la seconda parte del ritiro estivo. I bianconeri si sanno alleando ospiti del quartier generale dell’Adidas a Herzogenaurach, e oggi svolgeranno la seconda giornata di lavoro. Come ieri la squadra svolgerà una doppia seduta di allenamento sia al mattino che al pomeriggio.

Bianconeri al lavoro

“Dopo l’amichevole contro la Reggiana giocata alla Continassa e la partenza di ieri, inizia oggi ufficialmente il training camp in Germania della Prima Squadra bianconera.

Nella prima giornata di lavoro presso l’adidas HQ di Herzogenaurach, il gruppo guidata da mister Tudor si è concentrata sul lavoro di forza in palestra nella mattinata, per poi passare al campo nel pomeriggio per un lavoro tattico incentrato sulla fase offensiva, concluso con una serie di partitelle.

Anche domani prevista doppia sessione d’allenamento, al mattino e nel pomeriggio”. (Juventus.com)