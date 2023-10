Juve, gennaio per risolvere un problema: il centrocampo ha la coperta cortissima

Il centrocampo della Juventus è in piena emergenza e gennaio sarà il mese per intervenire: Giuntoli già a lavoro

La mancanza di impegni europei non può essere un alibi e non basta a nascondere un problema ormai tangibile: la Juventus è in affanno a centrocampo. La coperta è corta, cortissima. La fortuna non ha aiutato la squadra di Allegri: il tecnico livornese, ahi tutti, ha visto svanire ben due alternative per la sua linea mediana. Prima Paul Pogba, squalificato per utilizzo di sostanze mediche vietate, poi Nicolò Fagioli, squalificato dopo il patteggiamento per le scommesse. Due belle grane per l’ambiente bianconero: grana mediatica, che ha ulteriormente ammantato di difficoltà un club sempre sulla gogna e sempre costretto a scontare più di tutti, poi tattica. Perché appunto, ora, Max Allegri è nei guai.

Poche scelte — Poche scelte per l’allenatore: Manuel Locatelli, Fabio Miretti, Adrien Rabiot. Questo il terzetto titolare e ben poco altro in panchina se non qualche soluzione dai settori giovanili o, al massimo, il ripristino di Weston McCkennie al suo originario ruolo di incontrista. Ma l’americano, ormai, sembra ben ambientato nella sua nuova vita da esterno a tutta fascia. Insomma: seppure al cospetto di un calendario che vede impegnata la squadra una sola volta a settimana – in campionato, al massimo ci sarà la Coppa Italia – è necessario intervenire per allungare la coperta.

I nomi — Cristiano Giuntoli è a lavoro. Manca ancora un po’ a gennaio e siamo nella fase nei nomi a raffica. Ma, scrutando le pieghe, si possono ravvedere barlumi di possibilità. Sicuramente piace Rodrigo De Paul che sarebbe in uscita dall’Atletico Madrid se i Colchoneros dovessero riportare in Liga Fabian Ruiz. Poi c’è il sempreverde nome di Jorginho. L’ex centrocampista della Nazionale è finito ai margini del progetto Arsenal e tornerebbe volentieri nel Belpaese. Ultimo nome, sempre più in voga, è quello di Samardzic. La talentuosissima mezzala dell’Udinese che poteva finire all’Inter la scorsa estate ed ora – come cambia il vento – è in orbita Juve. Sarebbe un colpaccio, non c’è che dire: un bel modo per “dimenticare” il peso della doppia assenza Pogba-Fagioli.

