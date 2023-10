Juve, ma cosa aspetti a riabbracciare Alex Del Piero?

Del ritorno di Alex Del Piero si torna a parlare ciclicamente e alcune parole dell'ex Capitano riaccendono la fiammella della speranza

Parole al miele piovono sulla Juventus nel bel mezzo di una settimana che – non solo per la società bianconera – è contrassegnata da cattive notizie e scandali extra campo. Ad addolcire la pillola ci pensano gli ex con quella loro voglia, che forse non può mai scemare del tutto, di Juve. Dopo Antonio Conte, che ai microfoni di Belve s’è detto pentito di aver lasciato i bianconeri e possibilista circa un ritorno, ecco le parole di Alex Del Piero. Il capitano di sempre, la bandiera tra le bandiere, il simbolo più bianconero che c'è.

Le parole di Alex — “Le persone mi chiedono: ‘Perché non torni alla Juve?’. Io rispondo che non devo tornare, perché non sono mai andato via”. È tutto qui, in queste parole che Del Piero ha riferito in una intervista al Corriere della Sera, il legame tra lui e la Juve. Una volta bianconero, sempre bianconero. E infatti, poi, aggiunge: “Quando passi tanto tempo e tante esperienze in una comunità le radici affondano nel terreno”.E veniamo al merito, cioè all’apertura che Alex fa circa un possibile ritorno: “Magari in futuro le cose cambieranno, chi lo sa? Ma non mi sentirò mai lontano. Una parte importante del mio cuore è lì. E lo sarà per sempre. Sempre dalla stessa parte”.

Juve, che aspetti? — Dopo i 178 assist forniti in maglia bianconera, lui che quella maglia l’ha vestita più volte di tutti, eccone un altro bonus. Un passaggio che Del Piero fa alla Juventus e che spetterà alla Juventus raccogliere e trasformare in gol. Viene da chiedersi cosa stia aspettando la società a riabbracciare Alex. Dirigente, assistente, direttore, presidente onorario… l’etichetta sceglietela voi. Ma riportate a casa Alex. L’uomo giusto per apportare quel quid in più - che forse manca in questo momento storico - di juventinità. Potenzialmente capace di consigliare la società e di caricare, anche già con la sua presenza estetica, la squadra. Il collante che manca.

