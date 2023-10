Lui apre, i tifosi sognano, perché il ritorno di Conte chiuderebbe il cerchio

I testi biblici, il ritorno del figlio prodigo, eccetera, eccetera. Non scomodiamo nessuna sacra scrittura, non ce n’è bisogno, e andiamo dritti al punto: il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus sarebbe cosa buona e giusta . Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato ieri – anche qualche giorno prima, per via di alcune anticipazioni – quando l’ex tecnico e giocatore della Juve è stato ospite di Francesca Fagnani, su Rai 2, nel salotto di Belve. Tanti i temi toccati: dal calcio, passando per la vita privata, fino alla panchina. E delle tante panchine sedute particolare attenzione l’ha dedicata a quella bianconera tanto da arrivare a dire di essersi pentito di averla lasciata: “L'addio più sofferto è stato quello alla Juventus , dopo 3 anni. Per le piccole cose vedi grandi problemi”.

Un cerchio da chiudere

Nemmeno la parentesi all’Inter lo ha portato ad inimicarsi il popolo bianconero che dopo le parole dette e quelle non dette – “Ho un sogno, ma non dico qual è” – ha reagito inondando il web di messaggi di speranza e di incitamento che potremmo sintetizzare in una parola d'auspicio: ritorno. Insomma: a Conte piace ancora la Juve e agli juventini piace ancora Conte. Un suo ritorno non sarebbe solamente una cosa giusta ma forse – quando sarà, chissà quando - la migliore possibile per chiudere un cerchio iniziato proprio grazie a lui. Lui, che ha rimesso a posto non solo la squadra della Juve ma pure il suo DNA riabituandolo, come storicamente è, all’ossessione politica della vittoria. Poi l’allegrisimo macchiato di sarrismo e poi di nuovo allegrismo. Tornare a Conte chiuderebbe il cerchio. L’eterno ritorno dell’uguale non è mai stato così romantico. Chissà.