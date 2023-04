Inter-Juventus /Il commento: bianconeri fermati dall’Inter

Prima occasione Inter già al 3': Barella trova spazio e crossa verso l'area ma né Lautaro né Dzeko ce la fanno a metterla in rete. Prime scintille tra sul pestone di Bremer su Barella (8'): Doveri richiama il difensore bianconero ma non lo ammonisce e la panchina dell'Inter protesta. Stessa situazione qualche minuto dopo per un fallo di Rabiot su Darmian, anche questo non sanzionato dall'arbitro. Alex Sandro salva su calcio d'angolo: il pallone arriva sul secondo palo verso Dumfries e il difensore bianconero ci arriva di testa evitando il gol del vantaggio. Appena 2' dopo arriva l'1-0 firmato da Federico Dimarco che al quarto d'ora segna di esterno mancino su assist di Barella. Di nuovo pericolosa l'Inter al 20' con Lautaro: la palla dell'argento esce di pochissimo. Contropiede nerazzurro che però si vanifica: altro rischio per la Juve che in questa fase del match non riesce ad imporsi. Buona azione della Juve al 25': De Sciglio colpisce di testa ma la palla finisce fuori di qualche metro. Bastoni la calcia lunga sul secondo palo allo scadere della prima mezz'ora: smanaccia Perin. Altro pericolo per la Juve sull'ennesimo pallone perso in fase di costruzione: Lautaro stoppa male e il tiro finisce troppo alto. Kostic prova a cogliere di sorpresa Onana al 34' ma il portiere nerazzurro dice di no: gran parata in allungo sul destro del serbo dal limite. Altra fiammata nerazzurra al 38': Lautaro ci riprova ma Perin respinge. Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara: il primo tempo termina al 46' con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa.