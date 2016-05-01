JUVE-CARPI/ Allegri: "Zaza ha avuto tanta pazienza? Io ne ho avuta di più..." redazionejuvenews redazionejuvenews 1 maggio - 14:48 1 maggio

Il tecnico bianconero al termine della gara con il Carpi ha parlato del suo rinnovo, della partita e ha risposto alla polemica di Simone Zaza