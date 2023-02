Juve, lo striscione dei rosiconi francesi fa scoppiare il caos: “Si saranno fatti…”

Già all'andata i tifosi francesi si erano resi protagonisti di cori di scherno nei confronti della Juve: "Serie B, Serie B", ma è nel ritorno che i supporter del Nantes si sono esposti in maniera ancora più netta. Nella loro curva campeggiava questo striscione: "Club degli imbrogli, degli intrighi e della repressione . Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv. Juve m**a". Ancora brucia ai transalpini che 27 anni fa la Vecchia Signora li sconfisse in semifinale di Champions League, altrimenti non si spiega tutto questo astio.