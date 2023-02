Juve, parla Agnelli e i giornalai italiani impazziscono: “Viviamo in un mondo malato”

Dure anche le parole su Ceferin e Infantino: "Non è strano che sia per la presidenza Uefa che per quella FIFA ci siano solo due candidati? Tra l'altro quelli che sono già lì. Ceferin e Infantino faranno di tutto per rimanere al centro del potere e mantenere i loro privilegi. Si sentono potenti come re". Ma il passaggio più interessante riguarda la Superlega: "I vincitori di molti campionati, nazionali e internazionali, sono noti con largo anticipo. Come appassionato di calcio, sostengo fortemente una competizione internazionale in cui tutti i club abbiano possibilità di vittoria, non solo quelli di Premier e quelli spagnoli. Se si mantiene il sistema attuale, il divario tra i club inglesi e spagnoli in particolare e gli altri non fa che aumentare. Forse tranne che per il PSG e il Bayern Monaco. Invece si dovrebbe puntare a una maggiore democrazia sportiva".