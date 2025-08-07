Juventus: all'Allianz Stadium 200 posti in più
Juventus: all'Allianz Stadium 200 posti in più

Cristiano Passa
TORINO
7 Agosto, 17:10
Lo stadio dei bianconeri è pronto ad accogliere la squadra per il nuovo campionato con alcune novità strutturali

La Juventus è in Germania al quartier generale dell’Adidas dove sta proseguendo il suo ritiro, con questa fase che terminerà domenica con l’amichevole in programma a Dortmund contro il Borussia. Dopo la partita i bianconeri faranno ritorno a Torino, con l’ultima parte della preparazione che verrà svolta alla Continassa.

Novità allo Stadium

La squadra di Tudor aspetterà quindi l’inizio del campionato, dove farà il suo esordio all’Allianz Stadium contro il Parma. Proprio l’impianto bianconero si presenterà con significative novità: le panchine non saranno più incastonate nella tribuna, ma sono state spostate direttamente a bordocampo. In questo modo verranno riorganizzate le aree VIP, che prima si trovavano accanto alla zona riservata ai giocatori: saranno creati 80 nuovi posti Premium al posto di dove prima sorgevano le panchine, mentre, grazie ai lavori iniziati alla fine della scorsa stagione, sono stati ricavati altri 102 posti distribuiti in vari settori dell’impianto, con la capienza dello stadio che aumenterà di 182 posti. 

