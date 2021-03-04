Serie A, Calenda: "Osimhen non è un pacco da spedire..."
Calenda, agente di Osimhen, ha parlato della situazione dell'attaccante in procinto di lasciare la Serie A, richiedendo maggiore rispetto
Calenda, agente di Osimhen, ha parlato della situazione dell'attaccante in procinto di lasciare la Serie A, richiedendo maggiore rispetto
I dati sul match di stasera al Dall'Ara
Il focus sugli avversari di domani
Cinque duelli del passato del derby d'Italia
Designato il fischietto del match
Il migliore e il peggiore della gara giocata al Mapei
Designati gli arbitri del 36esimo turno di Serie A
Le probabili scelte di Pirlo
Il club bianconero ha voluto far rivivere alcuni scontri del passato così
Designato il fischietto dell'incontro che andrà in scena all'"Allianz Stadium"
Il secondo gol di Cr7 descritto dal sito ufficiale bianconero
I numeri della vittoria alla Dacia Arena
L'analisi dell'avversario di domani
Designato l'arbitro del prossimo incontro
Un'analisi sugli avversari di domani dei bianconeri
Alcuni precedenti della sfida ricordati tramite duelli tra giocatori
Il comunicato
Il punto sugli avversari di domani
Le parole del tecnico del Parma
Il migliore e il peggiore tra le file dei bianconeri
Le statistiche dei bianconeri dopo Juve-Genoa
Focus sugli avversari di domani dei bianconeri
Il racconto della gara di tre stagioni fa
Le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A
Le dichiarazioni dell'attaccante argentino
Dieci curiosità che il club bianconero ha fornito in vista della trasferta in terra sarda
Le ultime sui giocatori che dovrebbero scendere in campo domani
Le dichiarazioni del tecnico rossoblù
Designato il fischietto del match
Designato il direttore di gara del prossimo incontro