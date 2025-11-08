Edoardo Pettinelli

Prandelli a la Gazzetta: "Qual è il problema della Juve? Probabilmente..."
Le dichiarazioni di Prandelli rilasciate in un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: il suo parere sul momento dei bianconeri
Le dichiarazioni di Prandelli rilasciate in un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: il suo parere sul momento dei bianconeri
Così il secondo portiere della Juventus al Social Football Summit sul modo in cui sta lavorando mister Spalletti
Al Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino Perin ha parlato dell'importanza che ha l'aspetto psicologico di un calciatore
Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport: il suo pensiero sul momento dell'Italia
Il pensiero di Giovanni Dolci in merito alla prossima sfida del 22 novembre tra Fiorentina e Juventus: il suo punto di vista sulla gara
Le parole di Pierpaolo Marino in un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport: il suo pensiero sull'arrivo di Spalletti alla Juventus
Il centrale inglese lavora al fine di mettersi alle spalle affaticamento al polpaccio che gli ha compromesso l'ottimo inizio di stagione
Le dichiarazioni di Cesare Prandelli in merito alla prossima partita tra Fiorentina e Juventus del 22 novembre
Le parole del tecnico bianconero al termine della partita contro il Genoa: il suo pensiero sulla vittoria per 2-0 arrivata ieri
Le dichiarazioni rilasciate da Briatore in un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport: il suo pensiero sul momento della Juventus
Il club bianconero pensa a rinforzare la Next Gen, e per questo motivo avrebbe messo gli occhi Kevin Meola: ecco di chi si tratta
Una volta archiviata la pausa delle nazionali, la Juventus si prepara ad affrontare i prossimi impegni tra campionato e Champions League
Nel corso dell'intervista a O Globo l'ex calciatore della Juventus ha parlato del suo futuro: le sue dichiarazioni
Di seguito l'aneddoto raccontato da Danilo riguardante Gigi Buffon nell'intervista rilasciata a O Globo: le parole del brasiliano
Le dichiarazioni di Danilo pronunciate in un'intervista rilasciata a O Globo: il suo pensiero sulla sua avventura in bianconero
Il calciatore polacco deve fare i conti con un polpaccio che gli ha dato molti problemi negli ultimi anni: la sua situazione
Le dichiarazioni della centrocampista bianconera rilasciate ai microfoni ufficiali del club al termine della partita contro l'Atletico Madrid
Le parole della calciatrice della Juventus pronunciate ai microfoni ufficiali del club bianconero al termine della gara contro l'Atletico
Il club bianconero sta valutando potenziali profili su cui investire per completare e arricchire il proprio reparto difensivo
Il centrocampista di Pinerolo fa fatica a trovare spazio nell'attuale centrocampo bianconero: mister Spalletti però studia una mossa
La Juventus deve ancora ufficializzare il suo nuovo direttore sportivo: ecco perchè Ottolini sembra essere il favorito per questo ruolo
Le parole della calciatrice bianconera pronunciate ieri in conferenza stampa: il suo pensiero sul match di Champions contro l'Atletico Madrid
Con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Instagram la Juventus ha celebrato un dribbling eseguito da Yildiz contro il Torino
Con una nota ufficiale il club bianconero ha annunciato il rinnovo di Sergine Deme, attaccante della Next Gen: il comunicato della società
Le dichiarazioni rilasciate da Gianluca Zambrotta in un'intervista ai taccuini di Tuttosport: il suo pensiero sul momento della Juventus
Il terzino colombiano ex Verona pensa al rientro in gruppo nel corso di questa sosta: il punto sul suo momento
Il difensore inglese ha ricoperto un importante ruolo nella prima parte di stagione: il punto sul suo momento
Le dichiarazioni del tecnico bianconero arrivate al termine della partita disputata e vinta contro il Forlì
Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore bianconero ai microfoni di Dazn al termine della partita disputata contro il Torino
Le parole del centrocampista bianconero, intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio del derby contro il Torino