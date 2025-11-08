Juventus-Torino, Thuram a Dazn: "Mi sento bene. Spalletti mi chiede solo di..."

Le parole del centrocampista bianconero, intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio del derby contro il Torino

Prima del fischio d’inizio del derby tra Juventus e Torino Khephren Thuram è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del calciatore bianconero in merito alla sfida di oggi contro i granata:

“Se mi sento al 100% adesso? Sì, mi sento bene, mi sento bene per la squadra, abbiamo fatto una buona partita con lo Sporting. In Nazionale non sono andato, ma la cosa più importante è essere forte con la mia squadra che è la Juve.

Come sono questi primi giorni con Spalletti e se ci sono delle differenze col passato? Per il momento è un po’ la stessa cosa, lui arriva con le sue idee, sono delle buone idee. Mi chiede solo di giocare come so e come sto facendo, mi dà fiducia ed è bene”.