Juve, Danilo: "Buffon? Nell'ultima finale di Coppa Italia che abbiamo vinto..."

Di seguito l'aneddoto raccontato da Danilo riguardante Gigi Buffon nell'intervista rilasciata a O Globo: le parole del brasiliano

Durante l’intervista con O Globo Danilo ha voluto raccontare un aneddoto legato ad una leggenda della Juventus, vale a dire Gigi Buffon. Queste le dichiarazioni del centrale brasiliano ex Juventus:

“Nell’ultima finale di Coppa Italia che abbiamo vinto, venivamo da brutti risultati e dovevo dare qualcosa al gruppo. Avremmo affrontato l’Atalanta, che stava giocando incredibilmente bene, e dovevo ottenere qualcosa in più dal gruppo. Abbiamo avuto una riunione il giorno prima, ma non è bastata. Ho mandato messaggi a Del Piero e Gigi, e lui mi ha mandato un messaggio audio. Quando l’ho sentito per un minuto o giù di lì, era tutto ciò di cui avevo bisogno, mi ha fatto venire la pelle d’oca. La sua voce, il suo timbro, è il mio grande idolo calcistico e uno dei più grandi della vita“.