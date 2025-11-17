WOMEN| Juve-Genoa, Canzi: "Partita molto simile a tante altre, ma questa volta..."

Le parole del tecnico bianconero al termine della partita contro il Genoa: il suo pensiero sulla vittoria per 2-0 arrivata ieri

Al termine della partita disputatasi ieri tra Juventus Women e Genoa mister Canzi ha voluto commentare la prestazione offerta dalle sue calciatrici. Di seguito il pensiero del tecnico bianconero sulla vittoria per 2-0 arrivata ieri contro il grifone:

“In realtà è stata una partita molto simile a tante altre, ma questa volta non abbiamo subito gol e ne abbiamo fatti due, che potevano essere anche di più: è un passo avanti, abbiamo concretizzato di più rispetto a prima e alla mole di gioco che abbiamo costruito. Se continuiamo in questo modo ci giocheremo il campionato. Non per accontentare tutte, ma per avere giocatrici più fresche possibili quando c’è il doppio impegno”.