NEXT GEN | Mercato Juventus, occhi su Kevin Meola: l’identikit

Il club bianconero pensa a rinforzare la Next Gen, e per questo motivo avrebbe messo gli occhi Kevin Meola: ecco di chi si tratta

La Juventus continua a lavorare anche con l’obiettivo di individuare giovani talenti su cui investire e grazie ai quali poter rinforzare la Next Gen. In particolare, l’ultimo nome su cui il club bianconero avrebbe messo gli occhi è Kevin Meola, classe 2007 e fantasista ritenuto uno dei talenti emergenti della Serie D.

Sul giovane calciatore biancorosso, però, ci sono anche le big della terza serie (in particolare Salernitana e Ravenna), ma i bianconeri oggi avranno uno scout allo stadio Del Conero per osservarlo da vicino in occasione della partita di campionato tra Ancona e Senigallia.