Juventus, quali sono le condizioni di Milik? Il punto sul polacco

Il calciatore polacco deve fare i conti con un polpaccio che gli ha dato molti problemi negli ultimi anni: la sua situazione

Come sta Arkadiusz Milik? È una domanda alla quale vorrebbero trovare risposta molti tifosi della Juventus, soprattutto per scoprire le condizioni dell’attaccante polacco. In particolare, precisamente sono trascorsi 537 giorni dall’ultima gara disputata da Milik con la maglia della Juventus, nel dettaglio da quel successo per 2-0 ottenuto contro il Monza nell’ultima giornata di campionato, quando sulla panchina bianconera c’era Montero.

Da quel momento, poi, l’infortunio al menisco subito in Nazionale, che l’ha poi obbligato a restare fuori nei primi sei mesi della gestione Thiago Motta. Dopodiché i problemi al polpaccio, che hanno siglato il termine di una stagione mai cominciata. Successivamente è arrivato un altro stop, dopo il lavoro svolto con il resto della squadra negli Stati Uniti, a causa di un polpaccio che continua a dargli problemi. In particolare, ogni qual volta che il polacco intensifica i carichi di lavoro ha a che fare con una struttura fisica precaria. Ora Milik continua ad allenarsi soltanto in palestra, lontano dal campo. La Juventus, dal canto suo, punta a recuperarlo per capire come gestire il suo futuro.