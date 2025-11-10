Juventus, Kelly rientra dopo la sosta? Le ultime sul difensore inglese

Archiviato il derby della Mole contro il Torino, per alcuni calciatori della Juventus arriva il momento di affrontare alcuni impegni legati alle rispettive nazionali. Tra i giocatori che invece rimarranno alla Continassa per provare a migliorare la propria condizioni fisica vi è sicuramente Kelly.
Il difensore inglese, infatti, è diretto verso la via del ritorno. Dopo aver ricoperto un ruolo centrale nella prima parte di stagione, ora il calciatore classe ’98 proverà a conquistarsi un posto nella difesa a quattro che plasmerà mister Spalletti, e al tempo stesso offrirà all’allenatore toscano la possibilità di decidere fra diverse alternative, senza per forza dover fare i conti con le difficoltà.