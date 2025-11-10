NETX GEN | Juve-Forlì, Brambilla: “Tre punti importanti contro una squadra che sta bene”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero arrivate al termine della partita disputata e vinta contro il Forlì

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ritrova la vittoria, e lo fa contro il Forlì di Miramari grazie alla rete di Pedro Felipe. Il tecnico bianconero, in particolare, ha commentato così il successo arrivato ieri contro il Forlì:

“Si tratta di una grande iniezione di fiducia per i ragazzi. E sono tre punti importanti contro una squadra che sta bene. Abbiamo concesso poco e siamo stati bravi a sfruttare l’occasione che ci è capitata per trovare il gol. Questa vittoria deve servire per darci sicurezza e fiducia, oltre che per la classifica. Felipe ha una struttura fisica importante, sta molto meglio rispetto a inizio stagione e in campo si vede. Gil è un giocatore essenziale e di talento. È un grande lavoratore e siamo contenti di averlo recuperato perché è fondamentale. Nelle prime sei-sette giornate abbiamo avuto il secondo miglior attacco. Poi è arrivato un periodo in cui la palla faticava a entrare. Sono momenti, a volte basta poco per una scintilla. E bisogna lavorarci”.