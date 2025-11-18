Giovanni Dolci: "Fiorentina-Juve? È una partita particolare. Vanoli..."

Il pensiero di Giovanni Dolci in merito alla prossima sfida del 22 novembre tra Fiorentina e Juventus: il suo punto di vista sulla gara

Ai microfoni di Radio Firenze Viola, in particolare durante la trasmissione “Chi si Compra?”, è intervenuto il direttore sportivo Giovanni Dolci per parlare della sfida del prossimo 22 novembre tra Fiorentina e Juventus. Di seguito le sue sensazioni in merito a tale gara:

“Fiorentina-Juve? È una partita particolare. Per i tifosi viola è La partita. Vanoli l’ho seguito quando era a Venezia. La Fiorentina ha preso un allenatore preparatissimo, darà sicuramente una scossa. Il suo passato in granata non è irrilevante, noi poi non siamo più un campionato di arrivo, ma di passaggio. Vanoli è preparato e ha questo pathos che può toccare i tasti giusti“.