Juventus, Kelly domani ritorna in gruppo: gli aggiornamenti sull’inglese

In vista della prossima gara contro la Fiorentina, Luciano Spalletti spera di recuperare quegli elementi che fino a questo punto in stagione si sono rivelati piuttosto importanti per la Juventus: uno di questi è senz’altro Lloyd Kelly.
Il difensore inglese, indisponibile fin qui per un affaticamento al polpaccio, ha rinunciato a uno dei due giorni di recupero concessi dal tecnico toscano. Oggi il centrale si è allenato da solo in palestra, ma nella giornata di domani dovrebbe rientrare con il resto del gruppo alla seduta di ripresa.