Juventus, Kelly domani ritorna in gruppo: gli aggiornamenti sull’inglese

Edoardo Pettinelli
17 Novembre, 11:36
Il centrale inglese lavora al fine di mettersi alle spalle affaticamento al polpaccio che gli ha compromesso l'ottimo inizio di stagione

In vista della prossima gara contro la Fiorentina, Luciano Spalletti spera di recuperare quegli elementi che fino a questo punto in stagione si sono rivelati piuttosto importanti per la Juventus: uno di questi è senz’altro Lloyd Kelly.

Il difensore inglese, indisponibile fin qui per un affaticamento al polpaccio, ha rinunciato a uno dei due giorni di recupero concessi dal tecnico toscano. Oggi il centrale si è allenato da solo in palestra, ma nella giornata di domani dovrebbe rientrare con il resto del gruppo alla seduta di ripresa.

