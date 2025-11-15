Juve, l'ex Danilo sul suo futuro: "Molto probabilmente il prossimo anno..."

Nel corso dell'intervista a O Globo l'ex calciatore della Juventus ha parlato del suo futuro: le sue dichiarazioni

Nell’intervista a O Globo Danilo si è espresso sul suo futuro. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore della Juventus:

“Molto probabilmente, il prossimo anno sarà il mio ultimo da atleta professionista. È un’idea che ho avuto per molti anni fino all’età di 35 anni e mi è capitato di farlo al Flamengo. Sono sempre stato un ragazzo che non ha mai trascurato le cure, il riposo, la dedizione nell’allenamento e tutto il resto. A volte, il secondo giorno di allenamento è normale che il ragazzo esca per stare attento e non mi è mai piaciuto. Mi è sempre piaciuto stare in campo. Se c’è del lavoro fisico con un ragazzo che è più forte di me, cercherò di batterlo. Questa è la mia follia. Ma quest’anno, venendo al Flamengo, ho avuto due problemi che mi hanno tolto 40 giorni. Questo non riguarda solo la parte fisica, ma anche la parte motivazionale. Devi allenarti da solo, fisioterapia, barella, fa schifo. In pace con me stesso? No, l’idea mi terrorizza. È un po’ spaventoso, inizia una nuova vita. Non so cosa farò“.