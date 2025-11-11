NEXT GEN | Juventus, c’è il rinnovo di Deme: il comunicato della società

Con una nota ufficiale il club bianconero ha annunciato il rinnovo di Sergine Deme, attaccante della Next Gen: il comunicato della società

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha reso noto il rinnovo di Sergine Deme, attaccante della Next Gen, fino al giugno del 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero riguardante il rinnovo del calciatore classe 2005:

“Arrivato alla Juventus nel gennaio 2025, Serigne Deme continuerà la sua avventura in bianconero: è ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per l’attaccante classe 2005. Dopo il suo arrivo a Torino, Serigne ha collezionato 18 presenze e 3 gol, mettendo in mostra tecnica, rapidità e grande determinazione. Ad agosto il primo sigillo in bianconero nel successo contro il Livorno, il 22 marzo scorso, invece, la prima gara. Una data che resterà impressa nella sua memoria, come ci ha recentemente raccontato: «Sono sempre stato un tifoso bianconero, così come tutta la mia famiglia: è stata una soddisfazione enorme, quando ti vuole questo Club ne percepisci subito l’importanza. Il ricordo più bello di questi primi mesi? La mia prima apparizione con questa maglia addosso“.