Juve-Torino, Koopmeiners a Dazn: “Sono mancati solo gli ultimi dettagli nell’area”

Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore bianconero ai microfoni di Dazn al termine della partita disputata contro il Torino

Finisce 0-0 il match tra Juventus e Torino. Al termine della gara, è intervenuto Koopmeiners ai microfoni di Dazn per commentare la prova offerta contro i granata. Di seguito le sue parole:

“Il mister ha detto che dovevamo trovare Dusan, perché loro spingevano su, giocavano uomo contro uomo e c’era spazio dietro i loro difensori. Qualche volta lo abbiamo trovato, qualche volta possiamo far meglio. Penso che abbiamo fatto una buona partita quando avevamo la palla; quando eravamo in difesa, abbiamo pressato più alti. Mi sento comodo con questo. Sono mancati solo gli ultimi dettagli nell’area.

Il mister ha detto che gioco in questo ruolo, ma posso giocare anche come un centrocampista. Se posso andare davanti, è difficile per loro, perché quando io spingo non c’è un altro attaccante loro che fa la difesa. È molto difficile per loro, ed è anche più facile per noi con Cambiaso che fa i movimenti, con Kenan. Posso essere libero in questo ruolo, mi sento comodo, e posso aiutare la squadra così.

Ruolo? Mi sento comodo in questa posizione, penso che posso aiutare la squadra con le mie qualità adesso. Sono un giocatore che vuole toccare la palla tante volte in una partita, voglio fare passaggi ai miei compagni, voglio aiutare per esempio Kenan e i nostri centrocampisti. Posso spingere davanti e in questo ruolo posso farlo: mi sento comodo”.