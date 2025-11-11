Juve, il club celebra il dribbling di Yildiz nel derby contro il Torino: il post

Con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Instagram la Juventus ha celebrato un dribbling eseguito da Yildiz contro il Torino

Tra i giocatori chiamati a migliorare il proprio recente rendimento con la maglia della Juventus vi è anche Kenan Yildiz. In effetti, nelle ultime uscite dei bianconeri, il giovane calciatore turco ha mostrato qualche difficoltà a incidere, a differenza di quanto ha saputo fare nell’ultimo anno, arco temporale dal quale Yildiz ha cominciato ad assumere le vesti di leader tecnico della Juventus.

Anche nel derby di sabato contro il Torino il calciatore bianconero ha faticato a trovare quell’episodio chiave utile per portare la gara dalla parte dei bianconeri. Tuttavia, nel corso della partita contro i granata, Yildiz si è reso protagonista di un dribbling eseguito contro il terzino destro Marcus Pedersen. Un dribbling che è stato celebrato anche dal club bianconero con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Di seguito il link attraverso cui poter accedere al post della Juventus:

https://www.instagram.com/reel/DQ6QE6ECJtU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==