Juventus, Spalletti concede due giorni di riposo. Intanto Kelly e Cabal...

Una volta archiviata la pausa delle nazionali, la Juventus si prepara ad affrontare i prossimi impegni tra campionato e Champions League

La Juventus di Luciano Spalletti lavora in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Tuttavia, al fine di gestire le energie fisiche e mentali dei propri giocatori, il tecnico bianconero ha concesso due giorni di riposo, ossia oggi e domani, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti direttamente martedì.

Al di là delle condizioni di Dusan Vlahovic, il club bianconero potrebbe comunque ricavare qualche buona notizia dall’infermeria, riguardante in particolare Kelly e Cabal. Questi ultimi, infatti, hanno offerto risposte positive, e il loro rientro alla Continassa potrebbe verificarsi domani, un giorno prima rispetto al resto del gruppo, con l’obiettivo di verificare le condizioni fisiche e prendere decisioni sui loro tempi di rientro. Sull’inglese e sul colombiano c’è comunque da registrare un cauto ottimismo, soprattutto in vista della prossima gara contro la Fiorentina, prevista sabato 22 novembre. Se non dal primo minuto, i due giocatori potrebbero rappresentare delle importanti alternative di cui il mister toscano potrebbe servirsi a gara in corso.