Prandelli: "Fiorentina-Juve? Non ho dubbi che..."

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli in merito alla prossima partita tra Fiorentina e Juventus del 22 novembre

In un’intervista rilasciata ai taccuini del Corriere Fiorentino Cesare Prandelli ha espresso il proprio punto di vista sulla prossima gara che la Juventus di Luciano Spalletti sarà chiamata ad affrontare, ovvero il match con la Fiorentina del prossimo 22 novembre. Di seguito le sue parole su tale sfida:

“Fiorentina-Juve? Io vado contro corrente, per me una partita del genere può anche diventare quella della svolta. Non ho dubbi che il Franchi sarà compatto e spingerà la sua squadra perché questa è la partita per eccellenza. Prima del fischio d’inizio bisogna essere convincenti nelle dichiarazioni e saper interagire con la città“.