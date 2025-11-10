Juventus, Cabal punta a rientrare in gruppo durante la sosta

Il terzino colombiano ex Verona pensa al rientro in gruppo nel corso di questa sosta: il punto sul suo momento

Arriva la sosta delle nazionali, e per alcuni calciatori della Juventus può rappresentare il momento giusto per rientrare nel gruppo squadra: tra questi vi è sicuramente Lloyd Kelly, giocatore che ha saputo dare un importante contributo al club bianconero in questa prima parte di stagione, ma anche Juan Cabal.

In effetti, il terzino colombiano ex Verona pensa al rientro in gruppo nel corso di questa sosta, per poi puntare a conquistare un posto nell’elenco dei convocati di mister Spalletti in vista delle prossime partite.