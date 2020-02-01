Bigon: "Scudetto per la Juve? Non vedo come possa essere possibile"
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del Napoli ha parlato della Serie A: la Juve può ancora puntare allo Scudetto?
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato del trasferimento di Vlahovic alla Juve
Il centrocampista ha parlato
L'ex giocatore bianconero ed attuale vice allenatore della Carrarese ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L'attaccante del Lucerna cresciuto nel settore giovanile della Juventus ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
La leggenda bianconera che ha indossato la maglia della Juventus per ben dodici stagioni ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L’ex ala bianconera ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L'ex giocatore della Juventus Under 23 attualmente in forza al CSKA Sofia ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L’ex difensore campione del Mondo nel 1990 con la Germania ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L’ex attaccante che ha indossato per tre stagioni la maglia dell’Inter ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L’ex fantasista cresciuto nelle giovanili dell’Inter ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L’ex difensore che ha giocato nell’Inter per tre stagioni ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L’ex portiere che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
Il centrocampista attualmente in forza al Cercle Bruges ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L’ex centrocampista che ha militato per due stagioni anche nelle fila del Brescia ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
Il fantasista brasiliano attualmente impegnato nelle fila del Modena ci ha rilasciato un'esclusiva
L’ex campione del mondo ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L'ex attaccante che ha anche militato per una stagione nelle fila dell'Hellas Verona ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
Il centrocampista attualmente impegnato nella formazione del San Donà ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L'ex portiere che ha indossato per una stagione la maglia dell'Hellas Verona ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L'ex attaccante che ha indossato per quattro stagioni la maglia dell'Hellas Verona ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
Il centrocampista brasiliano che ha militato per due stagioni nelle fila dell'Hellas Verona ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L’ex portiere ed attuale allenatore dell’Honved ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L'ex allenatore della Giana Erminio ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L'attaccante che attualmente milita nelle fila della Virtus Verona ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L'ex centrocampista viola ed attuale allenatore del Real Forte dei Marmi Querceta ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L'attaccante attualmente svincolato ci ha rilasciato un'esclusiva intervista
L’ex centrocampista che ha indossato per otto stagioni la maglia della Fiorentina ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
Il centrocampista doppio ex della sfida Juventus-Fiorentina ci ha rilasciato un’esclusiva intervista
L’ex attaccante che ha disputato anche una stagione nella Fiorentina ci ha rilasciato un’esclusiva intervista