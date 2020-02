ESCLUSIVA BENUSSI: “Verona-Juventus? Sarà sicuramente una bella partita! Ibrahimovic riusciva a condizionare anche gli avversari”

di Marco Guido

Francesco Benussi, ex portiere che nel corso della sua carriera ha anche indossato per una stagione la casacca gialloblu dell’Hellas Verona, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo naturalmente parlato della sfida che Sabato di disputerà al Bentegodi tra i padroni di casa ed i bianconeri guidati da mister Sarri. Ecco cosa ci ha raccontato:

Come sta andando la tua scuola calcio per portieri? “Sono molto contento, dopo tre o quattro anni di lavoro, iniziamo a raccogliere i frutti, vedendo i ragazzi crescere e attirare le attenzioni di diversi club professionistici. Sono sempre belle esperienze, quelle giornate vissute in simbiosi con le squadre professionistiche. La nostra idea è la formazione sia caratteriale che tecnica dei ragazzi”.

Sabato si gioca Verona-Juventus, che partita ti aspetti di vedere? “Sarà una bella partita perchè il Verona è tra le squadre più in forma del campionato, si è abbastanza tirata fuori dalla zona salvezza anche se i gialloblu sanno che devono raggiungere la quota necessaria per la matematica permanenza in massima serie perchè se una squadra subisce un brutto filotto, rialzarsi non è affatto semplice. La squadra di Juric deve continuare quanto fatto finora, così potrà disputare una gara accesa in uno stadio che sarà tutto esaurito, insomma sarà una partita piacevole da vedere”.

Quale può essere il giocatore del Verona che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “La forza del Verona sia il gruppo e l’approccio alle partite che è molto simile a quello dell’Atalanta di Gasperini, occupano bene il campo. La squadra di Juric sta funzionando bene nel complesso. Borini che è stato l’acquisto di Gennaio, è forse quello col “pedigree” più importante, se riesce a trovare con continuità la porta come ha fatto nella sua gara d’esordio contro il Bologna, dentro l’area di rigore può sicuramente creare pericoli”.

Juventus, Inter o Lazio: qual’è la tua favorita per la corsa scudetto? “La Juventus è la favorita perchè ha una rosa completa e ricca di campioni. Tra un pò inizierà nuovamente la Champions League che assorbirà molte energie bianconeri che però hanno un organico all’altezza della situazione. I bianconeri restano la squadra da battere”.

Dove può arrivare il Verona di Juric? “La concorrenza per pensare a qualcosa in più rispetto alla salvezza è tanta. Verona può tornare ad essere una realtà importante del calcio italiano, come ad esempio ha fatto l’Atalanta che è passata dalla lotta per non retrocedere ai lottare per la Champions League. In riva all’Adige però ci vuole più tempo, anche se col presidente Setti e mister Juric in panchina, si potrebbe replicare col tempo un modello simile a quello bergamasco”.