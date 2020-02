ESCLUSIVA IUNCO: “Verona-Juventus? L’Hellas darà sicuramente del filo da torcere ai bianconeri”.

di Marco Guido

Antimo Iunco, ex attaccante che nel corso della sua carriera ha indossato per quattro stagioni la casacca gialloblu dell’Hellas Verona ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo naturalmente parlato della sfida che si disputerà Sabato al Bentegodi tra i padroni di casa ed i bianconeri guidati da mister Sarri. Ecco cosa ci ha raccontato:

Cosa sta facendo Antimo Iunco? “Dopo aver concluso la mia esperienza sulla panchina dell’Albaronco da cui mi sono dimesso, ora mi sto aggiornando constantemente in attesa che arriva la chiamata giusta che mi permetta di riprendere il mio percorso da allenatore”.

Sabato si gioca Verona-Juventus, che partita ti aspetti di vedere? “Sicuramente una partita tra due squadre che vogliono giocare a calcio: il Verona sta esprimendo un ottimo gioco e Sabato se la dovrà vedere con una corazzata, quella bianconera e quindi sarà sicuramente una gara molto piacevole”.

Quale può essere il giocatore del Verona che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Credo che il Verona come non mai, abbia un’organizzazione di gioco che riesce a fare la differenza in tutte le componenti. Penso che anche Sabato punteranno su questa organizzazione per sorprendere una Juventus che ha armi importantissime che possono fare male in qualsiasi momento anche se sono convinto che l’Hellas gli darà del filo da torcere per tutto l’incontro”.

Qual’è la tua favorita per la corsa allo scudetto? “Secondo me la Juventus è ancora favorita, è un gradino sopra agli altri, è stata costruita per vincere. La Lazio sta esprimendo un gioco fantastico, l’Inter invece ha la forza di un allenatore importante ed entrambe proveranno a combattere con la squadra di Sarri fino alla conclusione del campionato anche se la favorita in questo momento siano ancora i bianconeri”.

Credi che il tridente Dybala, Higuain, Ronaldo sia una soluzione estemporanea o possa essere utilizzata stabilmente da mi ster Sarri? “Secondo me è una soluzione che può essere utilizzata con continuità anche perchè non il modulo ma il come i giocatori lo interpretano: Dybala ad esempio gioca lontano dalla porta cercando di andare a prendersi la palla un pò a tutto campo, è quasi un centrocampista aggiunto, forma quasi un rombo con Pjanic vertice basso. La squadra di Sarri riesce a non dare dei punti di riferimento perchè a Ronaldo piace svariare un pò su tutto il fronte d’attacco, così come Higuain e Dybala; se sono in forma quei tre sono assolutamente complicati da contenere per qualsiasi difesa”.

Dove può arrivare il Verona di Juric? Può ambire alla zona Europa League? “Sono fiducioso e voglio sognare però il Verona arriva da tanti sali-scendi dalla serie cadetta, quindi credo che adesso l’importante sia aver gettato le basi per costruire un Hellas in pianta stabile nella massima serie. Da fuori mi sembra di vedere un gruppo importante, con giocatori che stanno rendendo forse oltre ogni più rosea aspettativa. Auguro naturalmente ai gialloblu di arrivare più in alto possibile”.