Pogba: “Ho sentito gli effetti del coronavirus, non riuscivo a correre e mi sentivo soffocare. Adesso…”

TORINO – Il centrocampista del Manchester United e ex della Juventus, Paul Pogba, ha parlato alla stampa dopo il match contro il West Ham della sua esperienza con il coronavirus: “Non mi sentivo io, lo dicevo al preparatore atletico in ogni sessione di allenamento. Mi sentivo strano, mi stancavo velocemente ed ero senza fiato. Non poteva correre. Ci provavo, ma non ci riuscivo. L’ho detto all’allenatore. Abbiamo deciso di provare dall’inizio per vedere come stava andando, ma non potevo correre, mi sentivo soffocare. Mi ci è voluto molto tempo per tornare essere competitivo. Adesso c’è una grande differenza. Sto trovando il mio ritmo. Mi sento molto meglio, sentivo di poter controllare la gara, tenere la palla. Questo è quello che mi piace di me”.