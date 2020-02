ESCLUSIVA AVRAMOV: “La Juventus è sempre la favorita perchè gioca con due giocatori in piu: CR7 vale difatti tre giocatori”.

di Marco Guido

Vlada Avramov ex portiere ed attuale preparatore degli estremi difensori della formazione ungherese dell’Honved nel corso della sua carriera ha disputato quattro stagioni nelle fila della Fiorentina e per questo motivo abbiamo deciso di intervistarlo parlando della sfida che disputerà oggi allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i viola. Ecco cosa ci ha raccontato:

Come sta andando la tua stagione all’Honved? “La stagione sta proseguendo bene, siamo concentrati sulla seconda parte del campionato con un buon pareggio fuori casa contro il Videoton ed attualmente occupiamo il secondo posto in classifica”.

Domenica si gioca Juventus-Fiorentina, che partita ti aspetti di vedere? “Fiorentina-Juventus è sempre una gara difficile sotto tutti i punti di vista: i viola con l’arrivo di Iachini sembrano rinati, l’allenatore ha dato fiducia ad un gruppo che merita posizioni migliori in classifica. I bianconeri invece vorranno invece rifarsi dopo la sconfitta subita la scorsa settimana a Napoli”.

Quale può essere il giocatore della Fiorentina che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Chiesa ovviamente può sempre essere pericoloso, ma credo che se schierato Cutrone sia la mina vagante dell’attacco viola”.

Ti ha sorpreso il ko della Juventus a Napoli? “Quando la Juve perde sorprende sempre, ma il Napoli aveva bisogno di questa vittoria e l’ha sicuramente meritata sul campo. Credo che Gattuso abbia ancora da lavorare ma una vittoria contro la Juve da sicuramente morale”.

Qual’è la tua favorita per la lotta scudetto? “Dico ancora Juventus perché ha due giocatori in più in campo: Ronaldo vale per tre”.

A Firenze hai vissuto quattro stagioni, che ricordi hai di quell’esperienza? “Ricordo con grandissimo affetto il momento in cui ho giocato in Champions League con la squadra viola”.

Ringraziamo naturalmente Vlada Avramov per la cortese disponibilità.