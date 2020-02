ESCLUSIVA CACIA: “Juve-Fiorentina? Mi aspetto di assistere sicuramente ad una partita piacevole. Credo che Sarri non ami schierare il tridente”.

di Marco Guido

Daniele Cacia, secondo miglior marcatore della Serie B con 134 reti realizzate, è attualmente svincolato e, nel corso della sua carriera, ha trascorso una stagione con la maglia della Fiorentina, per questo motivo abbiamo deciso di intervistarlo parlando naturalmente della sfida che Domenica si disputerà allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i viola. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ci sono novità, hai ricevuto offerte in quest ultimo periodo? “Ho avuto qualche contatto ma non quello che aspettavo io e cioè da una squadra di Serie B. Mi sono prefissato di volermi trasferire in Serie B ma al momento non è arrivata ancora l’offerta giusta. In questo momento e creo che sia una scelta definitiva credo che in Serie C non voglio più giocare e quindi se non arriva probabilmente smetterò di giocare. E’ un peccato perchè avevo scelto Piacenza anche per allungarmi la carriera ed invece questa decisione me l’ha probabilmente accorciata. Sono orgoglioso e contento di quello che ho fatto, avrei forse potuto fare qualcosa in più ma prendo quello che la vita mi ha dato”.

Domenica si gioca Juventus-Fiorentina, che partita ti aspetti di vedere? “E’ una partita che ha sempre un sapore particolare, affascinante. C’è una grandissima rivalità tra le due compagini e sinceramente non ricordo partite noiose. Sicuramente mi aspetto una partita molto piacevole da vedere, tra due squadre che stanno vivendo un periodo positivo anche se la Juventus è reduce dalla sconfitta di Napoli, un piccolo incidente di percorso ci può stare. La Fiorentina da quando è arrivato Iachini che conosco personalmente e che stimo molto come persona e allenatore, ha permesso alla Fiorentina di cambiare marcia, lui sotto il punto di vista motivazionale è molto bravo. Sarà una bella partita”.

Quale può essere il giocatore viola che potrebbe creare più problemi alla retroguardia bianconera? “A me piace molto Vlahovic perchè questo ragazzo molto giovane, di grande avvenire, ha dei margini di crescita molto importanti”.

Qual è la tua favorita per lo scudetto? “Credo che quest’anno, a differenza della passata stagione, sia un pò più bella anche se alla fine credo che la spunterà ancora una volta la Juventus e non di un punto o due ma di un margine superiore”.

Credi che il tridente Dybala, Higuain Ronaldo sia una soluzione estemporanea o possa essere utilizzata con continuità? “Secondo me Sarri non ama schierare quei tre giocatori contemporaneamente per un modo di vedere il suo calcio ed un assetto tattico che predilige. Credo che difficilmente li schiererà di frequente d qui alla fine della stagione. Probabilmente avrà provato, rischiando in una partita delicata e difficile come quella di Napoli e anche per questo non credo che li rischierà ancora spesso insieme”.

Ti ha sorpreso L esonero di Montella? Credi che Iachini sia L allenatore giusto per la Viola? “Secondo me Iachini è la persona giusto, nel momento giusto al posto giusto. Lo conosco bene e, partendo dal presupposto che a Firenze il mister aveva già vissuto diverse stagioni da calciatore e che quindi senta particolarmente questo ruolo in quella piazza. E’ una possibilità che viene giustamente data alla sua carriera, merita tanto come persona e allenatore”.

Alla Fiorentina è arrivato il giovane Cutrone, cosa pensi dell attaccante? “Per caratteristiche personalmente non mi fa impazzire, al Milan ha dimostrato di avere delle ottime doti e, dopo le difficoltà vissute in Inghilterra, è rientrato in Italia facendo subito bene. E’ un giovane italiano che merita di essere considerato anche perchè a parte Immobile e pochi altri, non vedo tanti attaccanti italiani di ottimo livello”.