Bigon: “Scudetto per la Juve? Non vedo come possa essere possibile”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del Napoli ha parlato della Serie A: la Juve può ancora puntare allo Scudetto?

Domenica si giocherà un match fondamentale per il campionato di Serie A, quello tra Napoli e Milan, le due squadre in testa alla classifica. Con l'Inter alle calcagna, vincere sarà fondamentale per entrambe le squadre: ma chi si porterà a casa i tre punti? Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del Napoli Bigon ha fatto il suo pronostico: "Il Napoli sembra stare meglio, e due mesi fa sembrava assurdo pensarlo. Ma non vorrei che tra i due litiganti godesse il terzo. Perché l’Inter è in flessione, ma ha i numeri e la forza per restare davanti".E la Juve?E' ancora in corsa per lo scudetto? "Sinceramente non vedo come possa rientrare. Ne avesse davanti solo una potrebbe essere, ma dovrebbero crollare in tre. Comunque i bianconeri fanno bene a crederci, finché la matematica li tiene in gioco".