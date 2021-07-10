UFFICIALE - Fuscaldo passa dalla Juventus al Sion
Matteo Fuscaldo, appena rientrato da un prestito, passa nuovamente a titolo temporaneo dalla Juventus al Sion fino al termine della stagione
Matteo Fuscaldo, appena rientrato da un prestito, passa nuovamente a titolo temporaneo dalla Juventus al Sion fino al termine della stagione
Grande riconoscimento per l'impresa degli Azzurri
Il presidente della FIGC ha parlato
Bonucci e la trattativa per il pullman scoperto
I due difensori della Juventus protagonisti del torneo
L'ex allenatore ha parlato
Il difensore della Nazionale ha parlato
Il giocatore del Portogallo ha elogiato il difensore italiano
La reazione dell'ex capitano della Juventus negli studi ESPN
La squadra bianconera è la più rappresenta per numero di gol
Battuti gli altri attaccanti delle Nazionali
I due centrali dell'Italia celebrati dalla stampa continentale
Le voci dei protagonisti dell'Inghilterra
Il tecnico ha parlato
Il centrocampista ha parlato
Il difensore ha parlato
Il difensore ha parlato
Il presidente della FIGC ha parlato
Il comunicato del club
Le parole del ct
Le parole del capitano azzurro
Il comunicato
Tardelli ha parlato