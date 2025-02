UFFICIALE – Fuscaldo passa dalla Juventus al Sion

Matteo Fuscaldo, appena rientrato da un prestito, passa nuovamente a titolo temporaneo dalla Juventus al Sion fino al termine della stagione

Tramite i canali ufficiali del club, la Juventus ha reso noto l’accordo con il Sion per il giovane portiere appena rientrato dal prestito dall’Empoli, Matteo Fuscaldo. Il giocatore, trasferitosi nuovamente a titolo temporaneo, segue le orme di Gabriele Mulazzi, anch’egli passato nelle ore precedenti tra le fila della squadra svizzera. Di seguito la nota ufficiale del club bianconero.

Il comunicato della Juventus

“Matteo Fuscaldo, rientrato a Torino dopo aver giocato la prima parte di stagione a Empoli, passa in prestito al Sion fino al 30 giugno 2025. L’estremo difensore classe 2005, già in squadra con l’Under 17 bianconera qualche anno fa, ha giocato nella passata annata cinque gare con la Juventus Primavera, oltre a essere convocato più volte con la Juventus Next Gen. Il portiere classe 2005, nato a Busto Arsizio, è ora pronto per una nuova sfida: in bocca al lupo Matteo”. Leggi anche il comunicato ufficiale della Juventus sulla cessione di Mulazzi <<<