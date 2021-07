Gravina: “Polemiche su rischio arbitraggio a sfavore non rendono onore alla nostra tradizione sportiva”

Il presidente della FIGC ha parlato

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato alla stampa all'arrivo della squadra all'aeroporto londinese di Luton che staserà affronterà l'Inghilterra a Wembley nella finale valida per la vittoria di Euro 2020. Anche Roberto Mancini ha presentato la sfida elogiando i suoi: "Non sono agitato, magari domani lo sarò. È una partita diversa rispetto a quella inaugurale contro la Turchia. Simpatica la pagina del giornale, ma credo che dovremo soltanto giocare la nostra partita sapendo di poter fare bene. Il nostro unico pensiero dovrà essere questo, è una partita di calcio. Avversario? L’Inghilterra è forte, ma anche noi lo siamo. Sterling è migliorato molto, è velocissimo. Bisognerà fare molta attenzione, dovremo essere bravi nella fase difensiva. Ma oltre a lui ci sono Kane e altri, sono tutti bravi e con grandi qualità. Sarà una partita difficile per tante motivazioni, ai miei ragazzi chiedo serenità. Domani finirà l’Europeo, ci sono ancora novanta minuti per divertirsi. Spero che la data possa essere importante per la seconda volta per noi italiani".